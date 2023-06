Casal Palocco: la fiaccolata per Manuel

Oggi, intorno alle 19:30, c’è stata a Casal Palocco una fiaccolata in ricordo di Manuel, il bimbo di 5 anni morto nell’incidente con l’auto guidata dallo youtuber dei TheBorderline

Magliette bianche, palloncini e una candela in mano. Gli abitanti di Casal Palocco – e non solo – presenti alla fiaccolata, hanno sfilato per le vie del quartiere vestiti di bianco.

Presente anche il sindaco Gualtieri.

“Uniti per Manuel. Siamo al Vostro fianco”

Servizio di Giacomo Chiuchiolo