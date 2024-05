“C’è già troppa frociaggine”, le parole di Papa Francesco e il “no” ai seminaristi omosessuali

“C’è già troppa frociaggine” nei seminari. Queste le parole che, secondo diverse fonti (non solo media ma anche alcuni vescovi presenti all’incontro), avrebbe pronunciato Papa Francesco lunedì scorso, il 20 maggio, nell’incontro a porte chiuse tra il Papa e i vescovi italiani – arrivati a Roma per l’assemblea generale – mentre si discuteva di un tema molto serio e che sta creando non pochi dibattiti all’interno della Chiesa (e non solo): se – e, nel caso, in quale misura – ammettere candidati dichiaratamente omosessuali all’interno dei seminari.

Papa Francesco, che si è espresso più e più volte riguardo l’importanza e la necessità di accogliere tutte le persone, si è mostrato – ancora una volta – molto rigido sulla questione ribadendo il suo “no”, in opposizione invece alle aperture della maggioranza dei vescovi.

L’italiano non è la lingua madre del Papa, lo sappiamo. Secondo quanto si apprende il Papa, pensando di utilizzare un tono “colloquiale”, avrebbe detto tali parole – alcuni dicono “sotto forma di batturta” – che avrebbero immediatamente suscitato incredulità e stupore da parte dei presenti tanto era lampante e clamorosa la gaffe di Papa Francesco che, come si racconta, non si è decisamente reso conto di quanto quella parola possa essere offensiva.

di Mario Catania