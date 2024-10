I consigli per superare ansia e stress di una ex Bestia di Satana. Non è uno scherzo. Mario Maccione, che ha scontato 19 anni di carcere per i delitti delle Bestie di Satana, ha aperto uno sportello virtuale dove, per 5 euro, è pronto a dare consigli su come superare ansia, depressione e attacchi di panico.

“Farò una diretta con ognuno di voi – spiega – Parleremo di stress, ansia, depressione, attacchi di panico e di qualsiasi altro problema abbia bisogno di supporto”.

Naturalmente indignati i parenti delle vittime. Ma il tema è che pare parecchie persone abbiano contattato Maccione per raccontargli i loro problemi, di qui l’idea dello sportello virtuale. E forse, oltre a lui, il problema è proprio di quelli che pensano sia opportuno chiedergli consigli.

di Annalisa Grandi