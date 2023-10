Si avrà sempre un buon risultato? No. Ma senza questo lavoro scolastico di educazione sentimentale, sia in campo liceale sia in campo professionale, la scuola fallirà ‘regolarmente’ tutti i suoi obiettivi. Perché la scuola non è una scuola guida, non è un corso di aggiornamento, non è un’ora di educazione civica, non è una griglia di valutazione (Dio santo!), non è un Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), non è una giornata mondiale. La scuola è cura dell’anima, ad averne una.

Di Giancristiano Desiderio