Da nonna Luigina al piccolo Edoardo, cinque generazioni in una foto

Da nonna Luigina al piccolo Edoardo. Non capita spesso di poter vedere, all’interno della stessa fotografia, cinque generazioni insieme

Cinque generazioni in una foto. Non capita spesso di poter vedere, all’interno della stessa fotografia, cinque generazioni insieme. Luigina Tregnaghi – nata il 5 settembre 1925 a Colognola ai Colli (Verona) – ha compiuto ieri 98 anni. Una foto bellissima in cui nonna Luigina guarda verso il più piccolo della famiglia.

Tre figlie, sette nipoti, dieci pronipoti e il piccolo Edoardo. Nonna Luigina è diventata bisnonna dieci volte e anche trisavola con la nascita di Edoardo, figlio di una delle sue pronipoti, che il 15 settembre compirà 1 anno. Tra Edoardo e la trisavola Luigina ci sono ben 97 anni di differenza.

Per Luigina la famiglia è importantissima: “Sono stata davvero molto fortunata. Ho sposato un uomo che amavo tanto, ho avuto tre figli, tanti nipoti e pronipoti. Non potevo chiedere di più”.

“A volte però mi viene il dubbio che il Signore si sia dimenticato di venirmi a prendere”, dice Luigina, scherzando sulla sua età.