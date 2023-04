Difende la collega e finisce in ospedale

La buona notizia è che grazie alle telecamere la donna è stata identificata. La cattiva è che l’uomo ancora no. Poco altro c’è da dire su quanto avvenuto in un ristorante in Veneto, dove un cameriere è stato brutalmente aggredito per aver preso le parti di una collega diventata bersaglio di battute sgradevoli e sessiste da parte di una tavolata venuta dal Lazio per il Vinitaly.

Un collega del cameriere parla di «Scene da Far West», e infatti lui, la vittima, è finito in ospedale. Una vicenda a tratti incredibile, con una giornata di festa che si trasforma in una aggressione. Complice probabilmente il molto alcol ma soprattutto complice la prepotenza di chi in quel ristorante c’è andato sentendosi padrone del locale, come se il fatto di pagare un pasto consentisse di comportarsi in modo incivile. In modo indegno.

C’è poco da dire sui due che hanno aggredito, se non da sperare che paghino per quanto hanno fatto. C’è molto da dire invece sul povero cameriere, almeno lui esempio positivo in tutta questa vicenda. Che ci ha rimesso del suo per non aver consentito che la collega continuasse a essere infastidita da chi avrebbe dovuto invece avere rispetto per il suo lavoro. Rispetto, quello che manca molto più spesso di quanto immaginiamo.

Di Annalisa Grandi