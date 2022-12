Gardaland scattata e scartata

Contratto scaduto e non rinnovato dal parco divertimenti Gardaland perché pubblica foto sexy su OnlyFans. Così molti hanno letto la notizia di una 25enne che lavorava nel parco dei divertimenti: guadagnava mille euro e faceva fatica ad arrivare a fine mese, si è iscritta all’ormai nota piattaforma e ha iniziato a pubblicare scatti in lingerie.

I guadagni sono nettamente aumentati ma sono cominciati i problemi. Fino al mancato rinnovo del contratto. Non fa più notizia che qualcuno diventi content creator su quel sito. Qui ci troviamo davanti a una vicenda in cui si evidenzia il prezzo, da pagare, per chi lo fa.

C’è nella precisazione della società che gestisce il parco divertimenti però un elemento da tenere conto. Nella nota si fa riferimento all’”evitare l’utilizzo improprio di loghi o immagini del parco in contesti non idonei”. E qui sta il punto.