Gli ultimi gatti maltrattati nella “casa degli orrori” sono stati salvati

Quello che vedete in questa foto è uno degli ultimi gatti salvati da quella che è stata ribattezzata la casa degli orrori. Ne avevamo parlato alcune settimane fa, una casa di campagna dove da tempo venivano costantemente picchiati e maltrattati oltre 70 gatti. Una storia atroce venuta alla luce solo grazie al coraggio di una Volontaria che aveva filmato anche la violenza su una gatta incinta che per quelle percosse aveva perso i cuccioli. Di questi gatti aveva annunciato di volersi occupare l’oasi felina di Pianoro. E così è successo. Dopo settimane di lavoro e di difficoltà proprio l’oasi sui suoi canali social annunciato che gli ultimi gatti sono stati portati via da quel luogo dell’orrore.

Gatti traumatizzati gatti che hanno vissuto per tanto tempo nella violenza. Ma che ora sono salvi, serviranno però aiuti per loro e soprattutto serviranno adozioni. Come è già successo proprio per la gatta che era stata vittima di quelle violenze filmate dalla volontaria. E che ha già trovato casa. Un piccolo lieto fine per una storia e una vicenda che ancora una volta racconta di come nel nostro paese gli animali siano spesso vittime di violenza e di come spesso si preferisca fare finta di non vedere. In questo caso, almeno per questi animali, per fortuna, il silenzio è stato rotto.

di Annalisa Grandi