Il Papa si scusa sui seminaristi gay: “Non volevo offendere”

Dopo la bufera esplosa in merito a quelle che – secondo alcune fonti – sarebbero state le parole pronunciate da Papa Francesco durante l’incontro a porte chiuse con i vescovi italiani, nel pomeriggio di oggi sono arrivate le scuse del Pontefice tramite Matteo Bruni, direttore dell’ufficio stampa della Santa Sede, che ha risposto all’assedio di domande di giornalisti di tutto il mondo.

“Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti”.

Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che quella frase “C’è già troppa frociaggine” – riguardo alla possibilità o meno di ammettere candidati dichiaratamente omosessuali all’interno dei seminari – Papa Bergoglio non l’avrebbe mai pronunciata.

Stando alle dichiarazioni del direttore Bruni, infatti, “il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri“.

Di Claudia Burgio