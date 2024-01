Il pitbull Rocky sale sul treno da solo per andare in “gita”

La vicenda di Rocky ha dell’incredibile: il pitbull di otto mesi, dato che il suo padrone non lo aveva portato in gita, ha deciso di prendere il treno da solo

Sembrava una storia triste, un abbandono o uno smarrimento. Invece la vicenda di Rocky, il pitbull di otto mesi segnalato a bordo di un treno diretto a Venezia nei giorni scorsi, ha dell’incredibile. Il cane, fotografato tutto solo sul sedile del convoglio in un appello lanciato sui social per cercare di rintracciare un eventuale proprietario, in realtà era andato in gita. Rocky infatti era abituato a essere portato a Venezia dal fratello del suo padrone, il sabato.

Quel sabato però nessuna gita era in programma e quindi Rocky ha pensato bene di prendere il treno da solo. È salito alla stazione di Portogruaro ed è pure sceso alla stazione giusta. Lì è stato preso in custodia dalla polizia ferroviaria e portato in canile, fino a quando per fortuna grazie al tam tam dei social si è riusciti a risalire al proprietario. Che giustamente ha sottolineato come questa storia dimostri ancora una volta quanto questi animali siano capaci di apprendere. E intanto Rocky sul web è diventato una piccola star.

di Annalisa Grandi