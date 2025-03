Il raduno di massa delle suffragette (1910) e la lotta per l’emancipazione femminile – IL VIDEO

Le donne che vedete in questo video sono delle suffragette. Sono donne che hanno combattuto, che hanno lottato duramente – anche a costo della propria vita – per ottenere un qualcosa che, ai tempi, sembrava impossibile: la parità uomo-donna. Un’uguaglianza tanto desiderata quanto sofferta

In questo 8 marzo, giornata internazionale della donna, è bene ricordare quelle donne che hanno fatto di tutto per ottenere la giustizia, la libertà e i diritti che oggi sembrano essere quasi scontati. Ma che non lo erano affatto.

In questo 8 marzo, giornata internazionale della donna, è bene ricordare quelle donne che hanno fatto di tutto per ottenere la giustizia, la libertà e i diritti che oggi sembrano essere quasi scontati. Ma che non lo erano affatto.

Questo video risale al 1910 (nel Regno Unito – video del BFI National Archive). La scritta che vedete su molti dei cartelli delle suffragette, N.U.W.S.S., significa “National Union of Women’s Suffrage Societies”, l’unione nazionale delle società per il suffragio femminile. Un grande numero di suffragette si sono riunite per chiedere a gran voce i propri diritti. A uomini che sembrava facessero fatica anche solo ad ascoltare certe parole, certi discorsi.

È proprio grazie a quelle donne, che si sono battute per anni e anni contro ogni ostacolo. Che oggi abbiamo nella nostra società più diritti, più uguaglianza, più rispetto. Anche se, come dimostrano molti dati (e molti atteggiamenti), ancora tanto c’è da fare.

Non dimentichiamo la lotta delle suffragette per l’emancipazione femminile. Una lotta – per l’uguaglianza – che continua.

di Filippo Messina