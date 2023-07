A Bali, in Indonesia, un’influencer finge di pulire la spiaggia dai rifiuti che trova ma è solo una messinscena e un passante la “smaschera”. Il tutto per qualche like sui social

Molti ormai (giustamente) si dicono a favore dell’ambiente ma quanti lo sono per davvero? Come si vede in questo video, a Bali (Indonesia) una ragazza – un’influencer – pulisce la spiaggia dai rifiuti che trova. Una vera ambientalista che odia vedere la spazzatura coprire la splendida sabbia. O per lo meno così vorrebbe far credere.

Peccato che sia tutta una – inutile – messinscena. Un passante ha, infatti, “smascherato” l’influencer riprendendola con il proprio cellulare e dimostrando come la ragazza – accompagnata da una “complice” che la filma e le fa foto – stesse solo fingendo di raccogliere cartacce e bottiglie di plastica dalla spiaggia, in favore di qualche like in più sui social. Un impegno durato solo pochi minuti, il tempo di farsi fare foto e video.

Anche l’interpretazione della ragazza merita una menzione speciale: come carica sulle spalle il sacco nero fingendo che sia pesantissimo e lo trascina ben lontano dal mare, con – solo apparentemente – molta fatica.

Terminato il video, è terminata anche la vocazione ambientale dell’influencer che parla con alcune persone disinteressandosi completamente dei rifiuti presenti sulla spiaggia.

Alla fine la (finta) paladina dell’ambiente se n’è andata e ha lasciato tutto così come era, compreso il sacco nero pieno di rifiuti con cui stava facendo finta di ripulire la spiaggia. L’obiettivo, più che raccogliere cartacce e bottiglie, era di racimolare like.

di Filippo Messina