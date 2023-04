Italia senza figli

È incredibilmente provinciale veder approdare sulle prime pagine il disastro della natalità in Italia perché Elon Musk ha twittato: “state scomparendo”.

Dato che il papà di Tesla, Space X e proprietario di Twitter decide dedicare un commento di due parole ai devastanti dati Istat diffusi ieri, allora il declino che è sotto i nostri occhi da anni finisce per meritare lo “strillo” in prima.

Quale cecità, quali ipocrisia, mentre l’Italia non scompare, ma invecchia inesorabilmente. Appassisce, rinuncia al futuro, volta le spalle a se stessa. Il che è molto più triste e malinconico che scomparire.

Nel 2022, si sono registrati sette neonati per dodici morti al giorno ogni mille abitanti. Un italiano su quattro ha più di 65 anni.

Questa è la raggelante sintesi e non avevamo bisogno di Elon Musk: sappiamo tutto sin nei dettagli, conosciamo il trend e i suoi effetti da una vita (chi ne parla spesso passa per noioso e fissato, lo sappiamo per esperienza diretta), ma è come ci fossimo sostanzialmente arresi all’ineluttabile.

Occupiamo per settimane il dibattito pubblico accapigliandoci sul riconoscimento dei figli delle coppie omosessuali o impegnandoci in profonde riflessioni etiche sulla maternità surrogata: tutto importante, coinvolgente e divisivo, per carità, ma sul problema dei problemi silenzio assordante.

Ci siamo disabituati anche a vederli i bambini in mezzo a noi, poi arriva Musk con il suo tweet e tutti a commentare. Quale insopportabile ristrettezza di vedute.

Lo stesso Paese che vuole andare in pensione a 60 anni e che si strappa i capelli (a chiacchiere) per il futuro dei ragazzi, non fa nulla per sostenere le coppie giovani o meno giovani che vogliano un figlio.

Non riesce neppure a copiare dall’estero un piano di servizi per le famiglie. Urla e strepita in Tv, lancia anatemi e semplicemente si arrende.

Di Fulvio Giuliani