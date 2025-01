Jocelyn Wildenstein, la donna che voleva assomigliare a un gatto – IL VIDEO

È morta all’età di 84 anni Jocelyn Wildenstein, la donna che voleva assomigliare a un gatto. Denominata “la femme chat” (la donna gatto, appunto) e divenuta famosa in tutto il mondo per via dei numerosi ricorsi alla chirurgia estetica, voleva che il suo volto sembrasse quello di un felino e, per farlo, ha speso in totale negli anni più di 2 milioni di sterline.

La vera e propria “catwoman” ha scatenato molti dibattiti riguardanti l’utilizzo della chirurgia estetica e la “trasformazione” che può avvenire con essa.

Jocelyn è diventata una figura di spicco nella società newyorkese – oltre che per i numerosi ritocchi – per aver sposato il mercante d’arte Alec Wildenstein nel 1978; il loro successivo divorzio (Jocelyn ha poi conservato il cognome Wildenstein), avvenuto nel 1999, è “entrato nella storia” divenendo uno fra i più costosi dell’epoca: Jocelyn aveva infatti ricevuto 2,5 miliardi di dollari e ulteriori 100 milioni di dollari all’anno per 13 anni.

Una “icona è andata via” ha detto il suo partner Lloyd Klein.

di Filippo Messina