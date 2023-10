La scuola fallisce in famiglia. Aumentano gli episodi di violenza fra i banchi come quello dello studente che, a Bari, ha “sparato” al professore con una pistola a pallini

Un ragazzo si presenta a scuola con una pistola a pallini. Un altro ragazzo se la fa dare, la punta verso il petto di un professore e “spara“.

Non è la prima volta che siamo costretti a leggere e commentare episodi che vanno ben oltre l’indisciplina e sfociano nella pura violenza fra i banchi.

Due domande restano inevase: “Perché? Cosa diavolo passa nella testa di ragazzini, inducendoli a esibirsi in uno spettacolo del genere?“.

Cosa mai avranno sentito a casa, quando mamma e papà parlano della scuola, dei professori, del rispetto, dell’autorità. Concetti senza i quali non esiste formazione, educazione e crescita?

Nulla sappiamo dei genitori dei ragazzi di Bari da cui siamo partiti per la nostra piccola riflessione – ora sospesi per due settimane e con l’anno scolastico a forte rischio – ma è fortissima la sensazione che in tante case italiane la scuola sia avvolta da un’aria di sfiducia totale.

Quanto ai professori – senza neppure arrivare a considerare il livello della loro preparazione o della qualità del loro insegnamento – troppe volte finiscono per essere considerati quelli che semplicemente non contano niente. Quelli che guadagnano “quattro soldi“ (lo abbiamo sentito in un’infinità di occasioni) e quindi non devono contare proprio nulla.

Troppi episodi appesantiscono e umiliano la scuola, dai più sconcertanti alla miriade di esempi di poca fiducia e scarsissimo “peso specifico” riconosciuto all’istituzione e a professori da famiglie che hanno smesso di considerarli l’unica chiave del futuro dei loro figli. Una scelta folle, a cui ci stiamo abituando quasi senza combattere.

di Fulvio Giuliani