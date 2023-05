Abbiategrasso: in classe armato di pistola e coltello, ferisce la prof

È accaduto stamane vicino a Milano. Un fatto gravissimo che poteva finire in tragedia e che racconta di generazioni che non sanno più dialogare tra loro

Si è sfiorata la tragedia stamane nell’Istituto di Istruzione Superiore Emilio Alessandrini ad Abbiategrasso, cittadina non lontana da Milano, dove un ragazzo di 16 anni si è presentato in classe con una pistola giocattolo e un coltello in stile Rambo con il quale ha colpito la propria insegnante di italiano, “rea” di volerlo interrogare.

Elisabetta Condò, questo il suo nome, è stata pugnalata alle spalle da una lama lunga 20 cm. La donna è comunque riuscita a fuggire nonostante le ferite e a rifugiarsi in bagno. Non sarebbe in condizioni gravi solo per un miracolo i cui confini sono dettati da quei pochi centimetri che decidono per la vita o la morte.

Uno spavento senza fine ma senza che vi siano stati feriti per tutti i compagni del giovane che non sapevano che la pistola in suo pugno fosse in realtà una pistola giocattolo. Quando sono arrivate le forze dell’ordine, il ragazzo non ha opposto resistenza e si è consegnato alla polizia. Lo hanno trovano con la testa tra la mani, forse preso dalla disperazione e dal rimorso dopo essersi reso conto di quanto aveva fatto, sporco di sangue nel tentativo maldestro di procurarsi delle ferite senza però riuscirvi.

Il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara, si è recato in visita all’ospedale di Legnano (Milano) dove è stata medicata la professoressa accoltellata: “Ho voluto esprimere la vicinanza mia e dell’intero governo alla professoressa aggredita, una professoressa che ha fatto in modo esemplare il suo dovere nei confronti di un ragazzo che aveva già dimostrato qualche problematicità in passato. Voglio che si colga l’occasione per riflettere sull’introduzione dello psicologo a scuola: è un momento particolarmente difficile, il disagio dei ragazzi, anche a seguito del Covid, è molto aumentato” ha detto.

di Ilaria Cuzzolin