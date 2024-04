Honey è salvo

Un filmato emozionante perché racconta di come, per fortuna, a volte il male non prevalga. Il cagnolino che vedete in queste immagini con tanto di cappello e ghirlanda è Honey, il cucciolo che era stato preso a picconate e gettato in un cassonetto dell’immondizia a Palermo.

Quando era stato ritrovato, le sue condizioni erano disperate, non si sapeva se sarebbe sopravvissuto e quali danni avrebbe potuto portarsi dietro, anche qualora non fosse morto. E invece eccolo, oggi, Honey sta bene ed è stato dimesso dalla clinica in cui era stato ricoverato. Dovrà proseguire delle terapie, certo, ma è vivo.

La sua storia aveva commosso molti e ora la speranza di chi lo ha salvato, di chi lo ha curato, è solo una. Che per lui arrivi prestissimo una bella adozione per dimenticare il male che questo cagnolino ha subito. Ma che per una volta, non ha vinto.



Di Annalisa Grandi