La sposa non vedente fa bendare tutti al suo matrimonio

Lucy Edwards, creator di TikTok, cieca da quando aveva 17 anni a causa di una rara patologia, ha deciso per il suo matrimonio di far bendare tutti i partecipanti, sposo compreso

Lucy Edwards – famosa creator di TikTok – cieca da quando aveva 17 anni a causa di una rara patologia, ha deciso per il suo matrimonio di far bendare tutti i partecipanti, Ollie Cave – lo sposo (non cieco) – compreso. Questa l’idea, certamente insolita ma molto significativa, che ha avuto Lucy per far sì che tutti potessero provare le sue stesse sensazioni.

“Sono cieca e ho bendato mio marito e i miei ospiti vedenti quando ho camminato lungo la navata – ha scritto Lucy su TikTok – Questa è la loro reazione quando hanno vissuto un momento nei miei panni”.