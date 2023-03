“Lieve” infezione polmonare per Papa Francesco

Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla all’Ospedale Gemelli di Roma in cui si trova da ieri pomeriggio a causa di una “lieve infezione polmonare”, una “bronchite” che non ha prodotto versamenti.

Da quanto si apprende da fonti ospedaliere, l’infezione sarebbe stata provocata da un virus, di certo non Covid19. Non è ancora certo quanti giorni di degenza saranno sufficienti. Non si hanno notizie certe sulle sue dimissioni.