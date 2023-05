Liliana Segre: “Grazie all’amico Fabio Fazio”

La Senatrice a vita Liliana Segre ringrazia il conduttore Fabio Fazio per aver contribuito a far conoscere il Memoriale della Shoah di Milano

“Devo ringraziare il mio amico Fabio Fazio perché, dopo la trasmissione che lui fece con me il 27 gennaio (il riferimento è allo speciale sul “Binario 21” andato in onda sulla Rai in occasione del Giorno della Memoria), qui – al Memoriale della Shoah di Milano – arrivarono di colpo migliaia di persone che improvvisamente scoprirono che questo luogo era a Milano. […] Fu una trasmissione seguita tantissimo e fece conoscere il Memoriale anche a categorie diverse da quelle di scuole e insegnanti”. Queste le parole di Liliana Segre, intervenuta oggi al convegno OSCAD – Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori “Le vittime dell’odio“, a cui era presente anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Parole, quelle della Senatrice a vita, che arrivano dopo la notizia – e le successive polemiche – dell’uscita di Fazio dalla Rai e dell’approdo a Discovery.

Prima di lei, a esprimere la sua riconoscenza nei confronti dell’ex conduttore Rai, anche Roberto Jarach, Presidente della Fondazione Memoriale della Shoah: “Abbiamo avuto, su stimolo della Senatrice Segre, Chiara Ferragni che ha smosso i giovani. Da lì abbiamo cominciato a vedere ancora un altro passo avanti; poi il 27 gennaio abbiamo avuto la trasmissione “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. Solo per dare alcuni numeri, a dicembre abbiamo avuto 3.600 visitatori non studenti, a febbraio 15.600 quindi ha avuto l’effetto di un moltiplicatore per cinque”.

Liliana Segre – lo ricordiamo – è stata rieletta Presidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza. “Io raccolgo tutto: sono ebrea, sono vecchia, sono donna; sono proprio il soggetto adatto per essere odiato”, scherza – ma fino a un certo punto – la Senatrice quando racconta che in Italia e nel mondo gli episodi d’odio sono in progressivo aumento, in particolare sul web e sui social network dove le persone credono di potersi nascondere dietro l’anonimato.

Riguardo al futuro, la Segre si dice “profondamente pessimista. Quando della Shoah ci sarà una riga sopra sui libri di storia, così come per altri eventi di quel genere che ci sono stati nella millenaria storia e poi non ci sarà più neanche quella”. Dietro Liliana Segre, mentre parla, si leggono sul led le sue celebri parole di speranza: “Siate la farfalla gialla che vola sopra il filo spinato“.

di Filippo Messina