L’Italia volgare e della rissa

Quand’è che l’Italia e gli italiani sono diventati così rissosi, sempre pronti a vedere nel prossimo il suo lato peggiore o almeno sospettarlo? Volgari e verbalmente aggressivi, come ciascuno di noi può sperimentare ogni giorno online e non solo?

Non nuova, abbiamo appena scritto, ma comunque capace di lasciarci senza parole. Intendiamoci, non che la morte di un personaggio famoso debba necessariamente essere accompagnato da peana, “coccodrilli“ strappalacrime o dall’inevitabile ricordo personale da diffondere a mezzo TV, social o radio.