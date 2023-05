Alle mamme nel giorno della loro festa. Alle mamme, a cui tutti noi – più o meno inconsapevolmente – finiamo per chiedere sempre di più. Alle mamme, a cui la società per lunghissimo tempo ha imposto di dedicare tutta la propria esistenza agli altri, senza chiedere mai troppo in cambio.

Alle mamme di oggi, con gli obblighi e i pesi di sempre, ma anche il lavoro, la sacrosanta soddisfazione personale e professionale, per tacere dei modelli di bellezza e giovinezza senza tempo.

Sono loro ad aver ribaltato antiche consuetudini e secoli di leggi non scritte, ma questo ha comportato e continua a comportare sacrifici che spesso gli uomini non possono che provare a immaginare. Per tacere delle volte in cui fanno direttamente finta di non vedere o non capire.

Una dimensione, quella odierna, che è uno straordinario successo per tutti, ma ottenuto dalle donne spesso in solitudine. Conquistato quasi esclusivamente per loro merito, mentre per decenni i maschi si sono messi al traino – quando andava bene – se non di traverso. Generazioni di uomini si sono susseguite dichiarando senza remore prima – sussurrando soltanto poi per sopraggiunta vergogna – la contrarietà a un nuovo ruolo e soprattutto a nuove esigenze.

A una vita che nei figli continua a vedere una meravigliosa realizzazione, ma non sufficiente di per sé e in ogni caso a dare un senso a tutto.

Alle mamme che non lo sono ancora diventate, per le condizioni che non sembrano mai le giuste o mancano del tutto. Alle mamme presenti e future cui non riusciamo ancora a garantire la libertà di scelta, la vera conquista – modesta opinione – di una società moderna degna di essere definita tale.

Oltre le roboanti dichiarazioni di principio e le parole al miele che costano sempre troppo poco

di Fulvio Giuliani