Maturità, è il giorno ma il futuro passa altrove

Per oltre mezzo milione di studenti è arrivato il giorno tanto temuto: la prima prova di italiano di una maturità che per alcuni non arriverà mai e che non toccherà a un numero quantificare.

Eppure per i ragazzi meno strutturati quel voto si tramuterà in una sentenza capace di influenzare il destino, sbarrandogli magari le porte della facoltà che tanto avrebbero voluto frequentare; per altri, magari più risoluti e dotati di un pizzico di faccia tosta, il giudizio dei prossimi giorni rappresenterà quello che è: un semplice numero, espressione di una delle tanti fasi di una vita sempre diversa, capace di sorprenderci come deluderci a ogni svolta. Oltretutto in un esame che promuove tutti (99,7% nel 2023), dettaglio non indifferente.



Del resto, si sprecano le storie di uomini straordinari che a scuola non erano un granché o sono stati ridicolmente sottostimati. Piuttosto, i numeri che dovrebbero impensierire sono quelli dei banchi sempre più vuoti e degli iscritti sempre meno numerosi all’università.

di Ilaria Cuzzolin