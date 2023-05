Michela Murgia, l’affetto oltre le idee

Chissà se lei per prima si aspettasse la valanga di messaggi di auguri e solidarietà – sinceri e sentiti – piovuti dopo l’intervista in cui ha annunciato di essere affetta da un tumore molto grave e di avere una prospettiva di vita da calcolare in mesi, non più in anni.

Nelle stesse parole affidate al Corriere della Sera, Michela Murgia era comprensibilmente rimasta fedele a se stessa e anche al suo personaggio: ironica, tagliente, corrosiva, anticonformista sino al conformismo dell’anticonformismo. All’apparenza senza sconti, rispetto agli “altri mondi“ diversi dal suo e agli avversari di una vita.

A cominciare dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggettivamente distante alcune galassie quanto a modo di pensare, alla quale aveva riservato un pensiero certamente ironico, ma non proprio dolce, nell’augurarsi di non dover salutare questa terra con lei ancora a Palazzo Chigi. Ed è stata proprio la leader di Fratelli d’Italia a saper cogliere il momento di una risposta che fosse innanzitutto una mano tesa. Nel rispetto di differenze palesemente inconciliabili e idee lontane, molto lontane, Giorgia Meloni ha voluto cogliere proprio il senso della critica: “io spero davvero che lei riesca a vedere il giorno in cui non sarò più presidente del Consiglio, come auspica, perché punto a rimanere a fare il mio lavoro ancora per molto tempo. Forza Michela! Non l’ho mai conosciuta e non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio dirle che tifiamo per lei”.

Anche Matteo Salvini, se possibile ancora più lontano da Michela Murgia di Giorgia Meloni, non ha voluto far mancare un suo pensiero: “La distanza politica o valoriale in questo caso non c’entra. Mi auguro davvero di ricevere le sue critiche ancora per moltissimo tempo”.

La lista dei messaggi di solidarietà e vicinanza umana è in realtà lunghissima e vogliamo credere abbia regalato una bella giornata a Michela Murgia, come traspare dal testo affidato a Instagram ieri sera: “Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a tuttǝ, ma tutto ho letto e ricorderò. Grazie davvero”.

Sempre lei, con tanto di schwa d’ordinanza, ma forse anche un po’ piacevolmente sorpresa da tanto sincero affetto, a cui ci uniamo.

Di Fulvio Giuliani