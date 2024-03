L’Italia non va in metropolitana

Secondo il report “Pendolaria-Speciale aree urbane” di Legambiente l’Italia è all’ultimo posto in Europa per mobilità sostenibile su ferro, record di auto per abitante

Secondo il report “Pendolaria-Speciale aree urbane” di Legambiente – diffuso nell’ambito della campagna Clean Cities – l’Italia è ultima nell’Ue per quanto riguarda la mobilità sostenibile su ferro (tram, treni suburbani e metro). Mentre nel resto d’Europa sta diventando semplice e veloce spostarsi con metro e treni suburbani, in Italia la situazione non accenna a migliorare, anzi. A mancare sono i mezzi di trasporto e le infrastrutture; e dove esistono, sono spesso datati e poco funzionali.

I dati sono estremamente preoccupanti: In Italia la lunghezza totale delle linee metropolitane si ferma a poco meno di 256 km, neanche lontanamente paragonabile ad altri Paesi come il Regno Unito (ben 680,4 km), la Germania (656,5 km) e la Spagna (615,6 km). E se la situazione può sembrare grave, peggiora ancora di più se si osserva che nella sola città di Madrid la lunghezza delle linee della metro arriva a 291,3 km (più dell’Italia); 225,2 km invece per Parigi, quasi come l’intero nostro Paese. Passiamo alle tranvie: 397,4 km per l’Italia. E se la Francia – con 875 km totali – ci sembra molto migliore, ancora meglio fa la Germania: ne ha ben 2.042,9 km (più del quintuplo rispetto a noi). Ultime – ma non per importanza – le ferrovie suburbane, quelle che tantissimi pendolari prendono giornalmente: l’Italia ha una rete totale di 740,6 km. Anche in questo caso a primeggiare è la Germania – 2.041,3 km! – con alle spalle il Regno Unito (1.817,3 km) e la Spagna (1.442,7).

L’Italia ha però un primato, decisamente poco invidiabile in termini di mobilità sostenibile: siamo il Paese con il più alto numero di auto rispetto agli abitanti. La Penisola non ha rivali in questa classifica con ben 684 autovetture ogni 1.000 abitanti.

Tutto ciò ha risvolti negativi in diversi ambiti, soprattutto per l’economia e il turismo. Continuiamo però a chiederci il perché le nostre città siano sempre più inquinate e le strade italiane affollate con livelli di traffico e smog elevatissimi. I dati rispondono in maniera chiara e incontrovertibile.

di Filippo Messina