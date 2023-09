Non è la Dolce Vita: turisti si tuffano nella Fontana di Trevi

L’ennesimo tuffo nella Fontana di Trevi a Roma: due turisti si sono arrampicati sulle statue e tuffati in acqua. Ma non è la Dolce Vita

Due turisti sono entrati nella Fontana di Trevi a Roma non prima di essersi arrampicati sulle statue per tuffarsi. La scena è accaduta ieri sera davanti agli occhi di centinaia di turisti che hanno applaudito, filmato e sorriso. Nessuno però li ha fermati.

Il video, poi pubblicato sulla pagina Welcome to Favelas, ha generato l’indignazione degli utenti, sottolineando come il patrimonio artistico italiano non venga più rispettato ma anzi, deturpato. L’ultimo episodio, nella medesima fontana, a fine luglio.