Numeri da brivido

In seconda istanza – sempre riprendendo i risultati dell’indagine dell’Istituto Cattaneo – «gli ebrei rappresentano un corpo estraneo nelle società in cui vivono», il che riporterebbe questi ragazzi dritto a uno degli architravi della follia e dell’imperitura vergogna delle leggi razziali italiane del 1938. Appena un gradino più sotto, per un cospicuo numero di studenti Israele e gli ebrei in generale si ‘approfitterebbero’ della Shoah per giustificare qualsiasi atteggiamento vessatorio o colonizzatore nei confronti di altri popoli. A cominciare naturalmente da quello palestinese. Un quadro desolante, davanti al quale siamo tutti chiamati a interrogarci su come sia possibile che dei ventenni siano arrivati all’università coltivando simili idee o essendone – nella migliore delle ipotesi – permeabili. Cosa avranno mai insegnato loro a scuola, per ridurli (o tenerli) in questo stato di palese e mostruosa ignoranza di uno dei passaggi più drammatici e incontrovertibili della storia dell’umanità? Cosa avranno sentito a casa – evitiamo di far finta di ignorare questo aspetto – magari alla sera commentando le immagini del telegiornale su uno dei tanti scontri in Medio Oriente? E oggi all’università cosa viene spiegato loro di quanto accaduto in Israele il 7 ottobre scorso e nella Striscia di Gaza pochi giorni dopo?