Opinare su Israele

Passate le prime ore, è arrivata come una valanga annunciata l’equidistanza, la ricerca affannosa delle cause lontane di quegli a Ak47 e coltellacci comparsi nei kibbutz. Un’insopprimibile voglia di condannare senza farlo fino in fondo, come nel caso della lettera pubblica di Patrick Zaki, scritta dopo le polemiche per il suo dire e non dire. Siamo fermamente convinti che lo Stato italiano abbia fatto benissimo a lottare per la sua libertà, che sia un nostro merito la possibilità che gli riconosciamo di farci anche arrabbiare. Resta il fatto che in quella lettera Hamas venga citata una sola volta e non per indicarla come responsabile di un atto di pura barbarie, ma per respingere il sospetto di poter essere considerato un suo militante. Non una parola di condanna per la mattanza degli israeliani, ma soltanto appelli generici a favore di tutti i civili. Qualsiasi cosa, pur di non nominare Israele. Anche gli ostaggi, nell’augurarsi una pronta liberazione, sono quelli ‘italiani’. Certo, la lettera di Zaki è indirizzata alla stampa del nostro Paese, ma balza agli occhi una mentalità.