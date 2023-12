Cassazione: il periodo prematrimoniale inciderà sull’assegno divorzile

Sentenza storica della Cassazione: per la prima volta il periodo di convivenza prematrimoniale inciderà sull’assegno divorzile

Sentenza storica della Cassazione: per la prima volta il periodo di convivenza prematrimoniale inciderà sull’assegno divorzile. La Corte, si legge nella sentenza, riconosce la convivenza come “un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali”.

La decisione arriva grazie al caso di una donna che lamentava l’omissione nell’assegno di divorzio del periodo di convivenza prematrimoniale (dal 1996 al 2003), anni in cui la donna a seguito della nascita del figlio aveva lasciato il lavoro per dedicarsi alla cura della casa e della famiglia. Per la Cassazione quei sette anni, anche in assenza di un legame matrimoniale, rappresentano una consolidata divisione dei ruoli domestici. In quel periodo, infatti, la donna aveva rinunciato alle proprie aspirazioni professionali, determinando l’impossibilità di “garantirsi un mantenimento adeguato”.

Una sentenza storica che scrive una pagina importante nel diritto di famiglia.