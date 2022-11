Per un bollo. Più difficile pagare che evadere

Avrei voluto pagare il bollo della mia motocicletta. Mi è così capitato di dover aver a che fare con i siti delle Poste e del Comune di Milano. Solo una mente contorta può inventare dei siti simili: parti, giri, rigiri e ritorni sempre al punto di partenza senza aver concluso niente.

Ho un bollo vecchio da pagare e ancora oggi, dopo varie ricerche e diversi tentativi, non ci sono riuscito. In tabaccheria non si può, all’Aci nemmeno. A occuparsi delle riscossioni dei bolli per la Regione Lombardia era una società della Sicilia che aveva degli uffici in provincia di Milano, ora chiusi, sicché dovrebbe essere l’Agenzia delle Entrate. Sono andato a Buccinasco, nei loro uffici, e mi hanno detto che non possono accettare il pagamento perché non ne sanno niente e che a occuparsene è quella famigerata società della Sicilia alla quale la Regione Lombardia aveva dato il mandato.

Allora telefono al Numero verde che mi indica il sito della Regione e mi rispondono che bisogna chiamare un altro numero; lo faccio e questi cosa mi dicono? Che devo aspettare che mi arrivi una cartella esattoriale dall’Agenzia delle Entrate. Poi potrò pagare. Andiamo avanti così dai primi di settembre, ma non riesco a pagare il mio bollo. Poi ti rimproverano se sei in ritardo con un pagamento.

Altro che digitalizzare per rendere le cose semplici e veloci, se fosse stato come prima avrei fatto sì un’ora di fila a uno sportello ma avrei risolto. Una piccola storia, me ne rendo conto, ma non insignificante. Più difficile pagare che evadere.

Di Vittorio Argimento