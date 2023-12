Pisa, il “telefono del vento” per parlare con l’aldilà

È una cabina telefonica speciale quella installata sulle colline di Capannoli, in provincia di Pisa. È speciale, perché serve a ritrovare una connessione con chi ci ha lasciati, a confidare loro i nostri segreti e le nostre paure e provare a ristabilire quella sintonia profonda con le persone che abbiamo amato e che solo fisicamente non sono più tra noi.

Ispirata ad un progetto simile sorto in Giappone dopo lo tsunami del 2011, la “cabina del vento” è stata ideata dal fotografo Marco Vanni e accolta all’interno dell’azienda agricola Podere Tegolaja per diventare “un luogo dove meditare e poter affidare al vento i nostri pensieri, sogni, desideri…perché chissà dove o come qualcuno possa ascoltarli”.

Altre iniziative sono state promesse in altri luoghi d’Italia con il medesimo intento di creare una porta magica e intima di connessone con “l’altro mondo” lasciando dei messaggi, come nei romanzi e nei film ma anche, come spiega Vanni, “usare la cabina per sfogarsi, lanciare appelli, aprire il proprio cuore e mostrare la propria sensibilità. Perché parlare solo con chi non c’è più? È bene parlare con se stessi, affidare al vento le proprie parole”.

di Raffaela Mercurio