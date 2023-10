Polemizzare mentre rischia la vita

Fedez ha avuto non una ma tre emorragie interne. In poco più di 48 ore è finito sotto i ferri due volte. Non un’operazione “in elezione”, come si dice quando si conosce la data dell’intervento, ma in emergenza. In altre parole, ha rischiato seriamente di morire.

Una morbosità davvero di pessimo gusto che non ha tenuto conto del fatto che, in questo momento, viene esercitata su una persona che vive una situazione di forte fragilità. Federico Leonardo Lucia potrà pure non piacere come personaggio ma chi lo invidia oggi non può più fermarsi soltanto alle apparenze e non capire come la vera ricchezza stia nello stare in salute. Auguri a Fedez.