Quando la volgarità mortifica l’arte

Sembra anche strano scriverlo, ma esiste un limite tra arte e buongusto. E l’arte non è decisamente per tutti. Gli orinatoi a forma di bocca femminile (ma anche se fossero bocche maschili, la sostanza cambia assai poco) collocati in una palestra di Torino e presenti in una catena di palestre (McFit) in Italia sono un insulto al buongusto. Non c’entrano assolutamente niente con la parola design. E rappresentano soprattutto un’offesa alle donne e agli uomini, senza andare per forza andare a scavare sugli eventuali collegamenti tra i vari episodi di femminicidio e di violenza sulle donne che la cronaca italiana ha dovuto annotare da parecchio tempo a questa parte. La denuncia social sugli orinatoi “artistici” della catena di palestre McFit è venuta dalla cantante e concorrente di The Voice of Italy, Greta Squillace.