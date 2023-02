Dalla rapina in casa allo sfogo di Facchinetti contro i politici

Dopo la rapina in casa del padre, Francesco Facchinetti ha fatto un video dove reclama più sicurezza. Poi ha sparato a zero sui politici tutti

Dopo la rapina in casa del padre, Francesco Facchinetti ha fatto un video dove reclama più sicurezza. Poi ha sparato a zero sui politici tutti

Dopo la rapina in casa del padre, Francesco Facchinetti ha fatto un video dove reclama più sicurezza. Poi ha sparato a zero sui politici tutti

Dopo la rapina in casa del padre, Francesco Facchinetti ha fatto un video dove reclama più sicurezza. Poi ha sparato a zero sui politici tutti

Almeno tre criminali sono entrati, armati, a casa di Roby Facchinetti. In quella casa abita con diversi familiari ed era presente la moglie. Sono stati 35 minuti di terrore. Il cantante ha poi fatto sapere ad amici e sostenitori che stanno tutti bene, di non potere aggiungere altro perché le indagini sono in corso e che è stata un’esperienza drammatica.

Il figlio Francesco, anche lui cantante, ha poi diffuso un video che risente dello stato psicologico. In quello ha giustamente osservato che un Paese in cui la pressione fiscale supera il 60% meriterebbe maggiore sicurezza e che, in ragione di questo, lui e la sua famiglia sono andati a vivere in Svizzera. Dei politici ha detto che tutti – da destra a sinistra e ritorno – sono degli incapaci, interessati solo alla propaganda.

Comprensibile, ma non del tutto condivisibile. I politici, come con approssimazione abitualmente li si chiama, non sono marziani ma il frutto di una selezione fatta con faziosità e spettacolarità. Non sarebbe possibile se gli elettori considerassero folle questo modo di procedere. Siccome invece capita, è segno che a molti di noi piace votare più contro che per qualche cosa e c’è una parte consistente che vota contro a prescindere, spostandosi senza alcuna attenzione ai contenuti. Il video è su quella linea.

Una situazione, però, cui si rimedia impegnandosi ciascuno con le proprie idee e contrastando l’andazzo, non facendo le valigie. Il che resta del tutto lecito e libero, ci mancherebbe.

Di Sofia Cifarelli