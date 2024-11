Regata sempre più in voga

Londra – Il 10 giugno 1829 si tenne la prima edizione della celebre “Boat Race” tra Cambridge e Oxford. L’idea nacque da due ex studenti della Harrow School: Charles Wordsworth del Christ Church College di Oxford e Charles Merivale del St. John’s College di Cambridge. Durante le vacanze estive a Cambridge – dove il padre di Wordsworth insegnava al Trinity College – i due amici decisero di sfidarsi in una gara di canottaggio. Quella prima competizione fu vinta agevolmente da Oxford e l’imbarcazione della storica vittoria è ancora oggi visibile al “River & Rowing Museum” di Henley. Dal 2025 la celeberrima competizione subirà una svolta significativa: sarà rinominata “The Chanel J12 Boat Race”. Chanel sostituirà infatti Gemini (l’exchange di criptovalute fondato dai gemelli Winklevoss) come sponsor principale. Questo nuovo capitolo prende vita grazie alla partnership a lungo termine fra Chanel e The Boat Race Company Ltd, che vedrà la casa di moda francese diventare sponsor principale e cronometrista ufficiale della gara. Gabrielle ‘Coco’ Chanel, fondatrice del marchio, era un’appassionata di sport: praticava tennis, caccia, pesca ed equitazione insieme al suo compagno, il duca di Westminster. Nel 2000 il marchio ha lanciato l’orologio unisex J12, ispirato alle imbarcazioni da regata J Class dei primi anni del secolo scorso. Prodotto in Svizzera con movimenti automatici della Kenissi, l’orologio rappresenta la perfetta sintesi fra precisione meccanica e performance sportiva. È quindi il simbolo ideale di questa nuova collaborazione con un evento prestigioso come la “Boat Race”.



L’annuncio arriva dopo che Chanel ha esteso per altri tre anni la partnership con l’Università di Cambridge. Dal 2021 il marchio collabora infatti con esperti dell’università, tra cui l’Institute for Sustainability Leadership, l’Institute for Manufacturing e la Cambridge Judge Business School. L’obiettivo è triplice: sviluppare competenze sulla sostenibilità, implementare soluzioni innovative e supportare gli studenti nel loro percorso verso una leadership sostenibile. Il giorno della regata rappresenta non soltanto una sfida sportiva ma anche un momento in cui le Università di Oxford e Cambridge esprimono la loro missione educativa, promuovendo talenti eccezionali, così come Chanel sostiene la creatività e l’artigianato di altissimo livello. Ma anche se la ponsorizzazione della “Boat Race” da parte di Chanel può portare a potenziali benefici, è essenziale considerare anche le criticità e i rischi associati. L’introduzione di un marchio di lusso come Chanel può portare a una percezione di commercializzazione dell’evento, distogliendo l’attenzione dalla tradizione sportiva e accademica che la “Boat Race” rappresenta. Senza contare che la presenza di un marchio di lusso può generare aspettative di esclusività e ciò potrebbe rendere la gara meno accessibile e percepita come un evento elitario. L’edizione prevista per domenica 13 aprile 2025 attirerà come ogni anno oltre 250mila spettatori lungo il fiume e sarà trasmessa in diretta dalla Bbc, raggiungendo milioni di telespettatori in tutto il mondo.



Di Melania Guarda Ceccoli