Una società rancorosa rende tutto difficile

Il livore non è solo sui social, ma anche nella realtà. Come può una società rancorosa come la nostra, in queste condizioni, affrontare il mondo?

Il livore non è solo sui social, ma anche nella realtà. Come può una società rancorosa come la nostra, in queste condizioni, affrontare il mondo?

Il livore non è solo sui social, ma anche nella realtà. Come può una società rancorosa come la nostra, in queste condizioni, affrontare il mondo?

Ho 37 anni e sono un ragazzo con disabilità motoria dalla nascita. Ho una laurea triennale in Scienze e tecnologie della comunicazione, una magistrale in Professioni dell’editoria e del giornalismo e dal 2020 sono iscritto all’albo dei pubblicisti del Lazio. Dal 2023 ho il ‘posto fisso’. Obiettivi che ho raggiunto grazie alla forza di volontà, alla mia famiglia e agli amici che mi hanno supportato.

Sono curioso della realtà, ma attualmente fatico un po’ a comprenderla: il confronto sembra non esserci più se non a suon di insulti, il rispetto per le istituzioni è andato a farsi friggere e le classi dirigenti fanno politica sui social, cioè in luoghi dove la mattina alle 7 dici una cosa e alle 8 ne dici un’altra. La colpa è anche nostra. Andare per le strade a fare una passeggiata in carrozzina è una lotta che tocca quasi solo alle famiglie. In più c’è gente che odia l’Occidente e le sue libertà, che non rispetta le istituzioni e che grida in continuazione.

Il mio obiettivo sarebbe quello di badare a me stesso, una volta che i miei genitori (spero il più tardi possibile) passeranno a miglior vita. Ma in questa società rancorosa tutto diventa difficile. Pensavo che il livore ci fosse solo sui social ma c’è anche nella realtà. Mi chiedo se io riesca, in queste condizioni, ad affrontare il mondo: le notizie più importanti sono quelle di gossip e precedono quelle sulla guerra, sui dazi, sulla carenza di medici e infermieri. Che valori trasmettono i genitori ai loro figli?

Di Fulvio Mazza