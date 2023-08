Di Michela Murgia “il ricordo personale che ho, dice Saviano, è legato a questi ultimi giorni in cui con immensa dignità e con un dolore enorme, non ha mai smesso di essere felice”

Di Michela Murgia “il ricordo personale che ho – dice Roberto Saviano, visibilmente emozionato alla fine dei funerali – è legato a questi ultimi giorni in cui con immensa dignità e con un dolore enorme, non ha mai – neanche per un momento – smesso di essere felice, cioè scegliere da che parte stare”.

Servizio a cura di Giacomo Chiuchiolo