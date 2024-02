Sciatore insegue un lupo sulla pista da sci e l’animale si schianta

Uno sciatore insegue un lupo sulla pista da sci e l’animale, spaventato, corre a tutta velocità per scappare e si schianta sulle reti di protezione. Il video

Uno sciatore insegue un lupo sulla pista da sci e l’animale, spaventato, corre a tutta velocità per scappare e si schianta sulle reti di protezione. È quanto accaduto su una pista della Val di Fiemme in Trentino. Il video dello sciatore – che ha avuto la brillante idea di filmare quanto accaduto – è diventato virale sui social.

L’Ente nazionale protezione animali ha sporto una denuncia contro ignoti alla Procura di Trento. Maltrattamento e uccisione di animali: queste le ipotesi di reato. Inoltre, l’autore rischia fino a due anni di reclusione se il lupo dovesse essere morto nell’incidente.

“Quanto accaduto in Val di Fiemme non è purtroppo un episodio isolato. Sono ormai numerosissimi i casi di animali selvatici, lupi e orsi soprattutto, inseguiti da automobili, foraggiati o attirati per scattare selfie, uccisi con trappole, presi a fucilate. E evidente che, proprio a causa dei nostri comportamenti scellerati, siamo noi a costituire un pericolo per i selvatici e non loro per noi”, scrive l’Enpa in una nota.

di Filippo Messina