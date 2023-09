Sex work fra legalità e ipocrisia

Non era ancora caduto il Muro di Berlino, si affacciavano flebilmente i ruggenti anni della “Milano da bere”, il trentanovesimo esecutivo della Repubblica italiana era guidato da Giovanni Spadolini e mancava ormai poco all’orgia nazionale per la vittoria al Mundial spagnolo. Era il 1982 e in Italia nasceva il comitato per i diritti civili delle prostitute. Il primo documento s’intitolava “Le prostitute rivendicano il diritto all’esistenza” e chiedeva semplicemente la depenalizzazione dei reati che rendevano loro la vita impossibile.

