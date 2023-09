Si fa allungare le gambe per far felice il marito ma poi si pente

Si è fatta allungare le gambe pur di accontentare il marito. Il tutto, spendendo circa 150mila euro. Theresia Fischer, questo il nome della modella tedesca, ora 31enne, che nel 2016 si è sottoposta al primo intervento di “leg extension” (“allungamento della gamba”, in italiano). Theresia è ora alta ben 14 centimetri in più: da quando ha cominciato sino a oggi, infatti, la modella è passata da 1.70m a 1.84m.

“Sai che mi piacciono le donne alte – ha raccontato la modella tedesca ai microfoni della rete radiofonica Mdr Jump – Mi piacerebbe davvero se tu potessi accontentarmi”. Questa la frase, ripetuta assiduamente, dal marito (ora ex) che l’avrebbe condizionata psicologicamente a tal punto da convincerla a compiere quell’operazione, delicatissima ed estremamente pericolosa.

Perché lo ricordiamo, un’operazione del genere è consentita solo e soltanto in casi specifici. “Durante la prima operazione – ha spiegato Theresia – la tibia viene rotta e i muscoli del polpaccio vengono divisi, poi viene inserita un’asta telescopica. Poiché non ero più una ragazzina, sono stata in grado di lasciare la clinica dopo una settimana”.

Soltanto dopo, inizia l’allungamento vero e proprio delle gambe: “Si può allungare la parte inferiore delle gambe in autonomia mantenendo fermo il ginocchio con una mano e ruotando il piede verso l’interno più e più volte, finché non scatta. Dieci scatti al giorno per ogni lato aggiungono 0,5 millimetri in più”, le parole della modella.

“Non puoi fare nulla senza di me. Hai bisogno di me”, le continuava a dire l’ormai ex coniuge.

“Se te lo senti ripetere 20, 30, 60, 70 volte, allora arrivi veramente a credere di non essere niente senza di lui – ha dichiarato Theresia – In realtà mi piacevo, non avevo nessun problema con il mio corpo. Ma lui in maniera insinuante è riuscito a convincermi del contrario”.

“Dal mio primo intervento di ‘leg extension’ del 2016 ad oggi sono cresciuta di 14 centimetri”, scriveva la modella sui social a marzo 2023, mentre mostrava i segni, ben visibili, sulle gambe dovuti all’intervento. E aggiungeva: “Non ho più alcun dolore”. Si diceva quindi entusiasta della scelta e raccontava che le sue gambe avevano raggiunto 116 centimetri di lunghezza.

Ma 7 anni e 14cm dopo (e con un nuovo compagno), Theresia ha decisamente cambiato opinione pentendosi amaramente di aver fatto quell’intervento. “Mi vergogno perché ho acconsentito a un’operazione che non avrei dovuto subire”, racconta oggi la modella tedesca.

Un doppio dolore per Theresia. Quello fisico perché l’operazione è decisamente dolorosa; quello psicologico, secondo quanto raccontato dalla modella, riguardante le pressioni continue dell’ex marito. Una relazione decisamente tossica che ha portato alla cosiddetta “dismorfofobia”: la preoccupazione cronica e immotivata per un presunto difetto fisico.

Un difetto fisico assolutamente inesistente.

di Filippo Messina