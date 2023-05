Si fa iniettare sangue del figlio per non invecchiare

Bryan Johnson, imprenditore americano, si è fatto iniettare 1 litro di sangue del figlio 17enne per non invecchiare. Alla ricerca (disperata) dell’eterna giovinezza

Bryan Johnson, imprenditore americano, si è fatto iniettare 1 litro di sangue del figlio 17enne per non invecchiare. Alla ricerca (disperata) dell’eterna giovinezza

Sembra incredibile ma è la pura verità. Bryan Johnson, 45enne imprenditore americano, si è fatto iniettare 1 litro di sangue del figlio 17enne Talmage con l’obiettivo di rallentare il più possibile l’invecchiamento. Johnson, insieme al figlio e al padre di 70 anni, ha studiato una sorta di scambio trigenerazionale di emoderivati, una teoria medica che riguarda la composizione del sangue di una famiglia nel corso di tre generazioni.

In breve: il primo scambio di plasma intergenerazionale al mondo.

Tutto comincia lo scorso aprile quando i tre si recano in Texas al Resurgence Wellness, una spa medica ad Arlington. Lì a Talmage viene prelevato un litro di sangue (circa 1/5 di quello che ha nel corpo), separato in parti e il plasma successivamente reinfuso in Bryan.

Quindi l’imprenditore americano, a sua volta, dona un litro del suo sangue al padre 70enne.

La comunità medica e scientifica ha ribadito che questa pratica rischia di essere molto pericolosa per gli effetti collaterali che potrebbe avere, come una forte reazione immunitaria.

Il “vampiro” – assetato del sangue per ringiovanire – Bryan Johnson è il fondatore di Braintree (azienda specializzata in sistemi di pagamento mobile e web per società di e-commerce) acquisita nel 2013 da PayPal per 800 milioni di dollari. Dopo aver accumulato tanto stress a causa del cattivo stile di vita, Johnson, da un paio d’anni, fa di tutto per cercare (disperatamente) di non invecchiare.

C’è la volontà di fermare il tempo, costi quel che costi, nel vero senso della parola. E il prezzo – non solo economico – è alto, molto alto.

Il moderno Peter Pan, ossessionato dalla riconquista della giovinezza, spende circa 2 milioni all’anno per seguire un progetto che ha chiamato “Blueprint Project” e che lo vede come vera e propria cavia con l’obiettivo di riportare tutti i suoi organi – cervello compreso – all’età di 18 anni. Per riuscire nell’impresa, l’imprenditore ha alle spalle uno staff di circa 30 medici “professionisti del benessere” che lo seguono giorno e notte.

Di fronte a tante stranezze, ecco che la camera iperbarica in cui si “iberna” 4 minuti al giorno Gianluca Vacchi appare improvvisamente così normale.

di Filippo Messina