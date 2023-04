Situazione “complessa ma stabile” per Silvio Berlusconi

La situazione rimane “complessa ma stabile” per Silvio Berlusconi, ricoverato da ieri nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele. Secondo indiscrezioni mediche l’ex presidente del Consiglio soffrirebbe di una leucemia e avrebbe già iniziato un primo ciclo di chemioterapia, anche se non si hanno notizie ufficiali a riguardo. Nella giornata di oggi potrebbe non arrivare alcun bollettino medico ufficiale. Un riserbo, quello del suo medico curante, il professor Zangrillo, forse dettato dalla volontà di attendere un quadro clinico più stabile, mentre all’ospedale è arrivato a far visita al padre anche il figlio minore Luigi. Sorridente ha salutato la folla di cronisti fuori dai cancelli dell’ospedale.

Servizio di Francesco Maviglia