Super corta ma non per tutti

La settimana cortissima proposta dalla Cisl praticabile sì ma solo in determinate mansioni

La proposta della Cisl è sperimentare anche in Italia, sul modello del Regno Unito, la settimana cortissima: quattro giorni di lavoro e tre di riposo. Secondo il segretario dei metalmeccanici della Fim Cisl, Roberto Benaglia, andrebbero valutati gli esiti positivi – sia per i lavoratori che per le aziende – del test nelle 61 imprese britanniche che hanno provato la settimana super corta.

Sul fascino teorico dei tre giorni di stop c’è poco da aggiungere, pur volendo sorvolare su una vastissima letteratura ispirata dalla terrificante noia delle giornate vuote e da quanto viceversa il lavoro (quello “giusto”, ovvio) possa riempire la vita. Il problema è un altro: la settimana di soli quattro giorni di lavoro non può essere propagandata come soluzione su vasta scala, a meno di non voler prendere in giro i lavoratori. È praticabile in determinate mansioni per le quali già esiste un grado di flessibilità decisamente superiore ad altri lavori o qualifiche. La settimana super corta, poi, ha senso garantendo uno standard di produttività almeno pari a quella su cinque giornate lavorative, il che comporta un approccio al lavoro molto più improntato ai risultati e alla competitività di quanto si sia abituati in Italia. A meno di non pensare di poter genericamente pagare per lavorare poco o far finta di farlo, nel qual caso saremmo solo alla riproposizione in salsa Terzo millennio dell’antico adagio sovietico «Voi fate finta di pagarci e noi facciamo finta di lavorare».

Di Marco Sallustro