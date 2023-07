Tuffo illegale da 32m a Polignano a Mare

Un tuffo illegale da 32m di altezza, violando una proprietà privata: è il gesto folle di Nikita, un turista a Polignano a Mare, in provincia di Bari

Un tuffo da 32m di altezza, violando una proprietà privata: è il gesto folle di un turista a Polignano a Mare, in provincia di Bari.

Il suo nome è Nikita, classe 2005, di origini ucraine ma residente in Svizzera, che si trovava in Puglia proprio nei giorni in cui si stava svolgendo la RedBull Cliff Diving World Series, spettacolare gara di tuffi.

Il ragazzo è stato trovato e denunciato. L’imprenditore, proprietario dell’abitazione incriminata, ha commentato sui suoi social: “Il livello della gente che tra luglio e agosto da anni raggiunge Polignano è da film dell’orrore. La colpa non è da attribuire alla politica, ma a quello che si offre al turista… Scusate l’arroganza, ma queste scene a Capri e Portofino non le ho mai viste”.