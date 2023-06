Una scultura di sabbia per ricordare Giulia Tramontano e suo figlio. L’omaggio, dell’artista Nicola Urru, si trova sulla spiaggia del Terzo Pettine di Platamona, in Sardegna

Una scultura di sabbia per ricordare Giulia Tramontano e suo figlio. Lo splendido omaggio è stato realizzato dall’artista Nicola Urru ed è comparso sulla spiaggia del Terzo Pettine di Platamona, in Sardegna. La scultura riprende una delle foto circolate in rete di Giulia – uccisa a Senago da Alessandro Impagnatiello – in cui la 29enne, incinta al 7mo mese di gravidanza, guarda e accarezza il suo pancione.

“#LoSapevamoTutte una violenza così precisamente riconoscibile e così odiosamente ricorrente che si innesta in mente e corpi di tutte le donne, e le abita”, le parole scritte dall’artista sui social.