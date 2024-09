Le iterazioni più desiderate

A volte succede che, dopo aver terminato un videogame, le sue atmosfere rimangano impresse facendoci desiderare che possa ritornare con una nuova iterazione. È una specie di magia che conferma ancora una volta come nei videogiochi, a fronte di esperienze virtuali, le emozioni provate siano reali.

Tutti i possessori di PlayStation 5 erano già rimasti ammaliati dalla simpatica mascotte che adesso celebra il suo atteso ritorno nell’imperdibile platform “Astro Bot”, capolavoro di allegria e spettacolarità all’insegna della meraviglia e della varietà. Spetterà all’intrepido robottino Astro esplorare numerosi pianeti per recuperare le parti della sua astronave danneggiata e l’equipaggio disperso a causa dell’attacco di un buffo alieno gigante. Pieno di sorprese e trovate geniali – oltre che condito da uno spassoso citazionismo videoludico per la gioia degli appassionati – il gioco sfrutta in modo impeccabile e straordinario sia la PS5 che il suo stupendo controller DualSense, arrivando a rappresentare una pietra miliare nel suo genere.

Impressionante per la sua grafica foto-realistica ed esaltante pure per chi è a digiuno di questo coinvolgente sport, “Madden NFL 25” conquista la corona come miglior simulazione di football americano. Grazie al nuovo sistema di placcaggio dinamico – che tiene conto di variabili fisiche come il peso, la forza e l’angolazione nei contrasti – il risultato delle collisioni e le relative animazioni sono praticamente indistinguibili dalla realtà. Le varie modalità disponibili poi – tra cui spiccano la nuova Franchise, il Training Camp con diversi minigiochi stagionali e l’immancabile Madden Ultimate Team – sapranno regalare divertimento a iosa sia da soli che con gli amici. Da lodare il cross-play per giocare online tra utenti PS5, Xbox e Pc.

Ritorna in digitale l’immaginario di Harry Potter con l’entusiasmante “Harry Potter: Campioni di Quidditch”, che riesce nel difficile compito di riprodurre lo sport del Quidditch, in cui due squadre si affrontano a cavallo di scope volanti per segnare punti lanciando una palla (detta pluffa) attraverso delle mete circolari o catturando un velocissimo boccino alato che – in questo caso per equilibri di gameplay – determinerà solo un corposo vantaggio anziché direttamente la fine della partita. Durante ogni match sarà possibile cambiare ruolo nella squadra alternandosi fra cacciatore, battitore, portiere o cercatore. Aggiungono ulteriore pepe le personalizzazioni cosmetiche e di stile nonché le modalità di gioco da soli o in multiplayer.

Chi predilige l’azione ultraviolenta ad alto tasso di adrenalina tipica degli sparatutto vecchia scuola adorerà l’eccezionale “Warhammer 40,000: Space Marine 2”, ambientato nel suggestivo universo sci-fi in chiave horrordel celeberrimo gioco di miniature firmato Games Workshop. A distanza di 13 anni dal primo episodio, ricompare lo Space Marine Titus impegnato a massacrare orde di mostruosità in scontri leggendari su mondi remoti grazie a un arsenale micidiale. Oltre a poter giocare da soli, sono da menzionare la modalità cooperativa e le partite competitive. Punto di forza del prodotto è l’azzeccato mix tra giocabilità frenetica e un’estetica 3D a dir poco mozzafiato per il livello di dettaglio che rende onore allo spirito del franchise.

“Yars’ Revenge”, cult game del 1982 per Atari 2600, si ripresenta come ispirazione per il nuovissimo “Yars Rising”, ottimo action platform 2D di genere metroidvania in cui si interpreterà una giovane hacker misteriosamente reclutata per infiltrarsi nella torre di una multinazionale e violarne i terminali (attraverso mini-game che riproducono proprio le fasi del titolo originale). Procedendo nella labirintica struttura si rivelerà un’oscura cospirazione mentre la protagonista acquisirà vari potenziamenti utili a eliminare gli avversari e gli ostacoli disseminati lungo il suo periglioso cammino. Fra i riferimenti ai classici di Atari che i fan apprezzeranno di gusto, la grafica cartoon e l’atmosfera cyberpunk, le fascinazioni sono garantite.

di Piermarco Rosa