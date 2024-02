Calci e proiettili virtuali

Il combattimento, sia esso a mani nude che con armi d’ogni tipo, è da sempre uno dei giochi ricorrenti fin da bambini e viene quindi riproposto in pompa magna nei videogame, donando l’eccitazione della sfida e la soddisfazione di emergere vittoriosi in scontri intensi e avvincenti.

Capolavoro senza mezzi termini, “Tekken 8” – ultimo capitolo della celeberrima serie di picchiaduro d’arti marziali uno contro uno – offre un’esperienza emozionante con l’introduzione dell’esaltante meccanica offensiva Heat e risulta visivamente impareggiabile grazie alla grafica in Unreal Engine 5 che lascia a bocca aperta per la bellezza dei particolari e per l’estrema spettacolarità delle tecniche, in grado di restituire la sensazione degli impatti dei colpi inferti e subiti. La varietà dei 32 personaggi selezionabili, ognuno col suo peculiare stile di lotta, garantisce una vasta gamma di tattiche mantenendo i duelli sempre stimolanti. Oltre all’entusiasmante storia e agli episodi di ogni combattente, sono presenti l’inedita Arcade Quest (in cui padroneggiare i comandi mentre ci si scontra con i rivali delle sale giochi virtuali) e la modalità online (che offre sfide competitive contro giocatori di tutto il mondo).

Intrattenimento assicurato con il cinematografico “Suicide Squad: Kill The Justice League”, spassoso sparatutto con visuale in terza persona imperdibile per tutti gli amanti dell’azione caciarona a base di proiettili, rutilanti esplosioni e supereroi. Alla guida della famigerata Suicide Squad – composta dalla letale Harley Quinn (resa famosa sul grande schermo dall’interpretazione di Margot Robbie), dal killer Deadshot, dallo squinternato Capitan Boomerang e dall’enorme squalo antropomorfo King Shark – bisognerà uccidere nientepopodimeno che Superman, Batman e gli altri membri della Justice League, corrotti dal malvagio Braniac e dal suo esercito che ha conquistato Metropolis. Oltre alla possibilità di potenziare arsenale e abilità, ognuno dei quattro protagonisti avrà le sue caratteristiche distintive di movimento e attacco con cui sbizzarrirsi nelle missioni proposte dal gioco, da soli o in cooperativa fino a quattro partecipanti online.

Molto più orientato alla simulazione che all’azione sfrenata è invece “Insurgency: Sandstorm”, eccellente sparatutto in prima persona che ora supporta pienamente le console di ultima generazione, dalla risoluzione in 4K a 60 frame al secondo ai caricamenti velocissimi, fino all’utilizzo del feedback aptico e dei grilletti adattivi su PS5. E nella sua edizione Ultimate è persino completo dei 3 pass annuali con tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dalla sua uscita. Ambientato in un contesto di guerra moderna, il gioco si distingue per il realismo e l’enfasi sulla tattica e sull’esperienza di squadra. Selezionato il ruolo del proprio personaggio e l’arsenale in dotazione, ci si lancerà in una fra le varie modalità di partita multiplayer su diverse mappe ispirate a luoghi del Medio Oriente, da città a panorami desertici.

Come riuscire a rendere al massimo la fisicità di un picchiaduro? Ci pensa la realtà virtuale con “Underdogs”, magnifico titolo di combattimento in salsa rogue-like alla guida di potenti robottoni. Catapultati in letali arene clandestine ci si tufferà in frenetici scontri contro orde di mech per poi affrontare il boss finale della battaglia e, se vittoriosi, concedersi una pausa in cui riparare e migliorare il proprio robot (con oltre un centinaio di oggetti e armi) e dedicarsi ad attività secondarie come il gioco d’azzardo e la raccolta di risorse in aree pericolose. L’appagamento di pilotare il mech e fargli tirare pugni a dritta e a manca, a seconda dell’ampiezza e della velocità con cui si muoveranno le proprie braccia, è qualcosa che va sperimentato per coglierne appieno l’entusiasmante effetto.

di Piermarco Rosa