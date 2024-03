Sport, azione e strategia: far sorridere e stregare

Gli intrattenimenti videoludici si articolano in una vasta gamma di esperienze, ognuna con la sua caratteristica fragranza di divertimento: dalle simulazioni sportive che mettono alla prova le abilità agonistiche fino alle avventure fantastiche e alla strategia dei wargame storici o in realtà virtuale, lo svago è sempre e comunque assicurato.

Già acclamato da critica e pubblico alla sua prima uscita nel 2013, “Brothers: a Tale of Two Sons Remake” è l’imperdibile remake di una perla che fonde l’avventura action d’ambientazione fiabesca con una narrazione appassionante e persino commovente, valorizzando il risultato con magistrali meccaniche di gioco. Bisognerà infatti destreggiarsi alternando la guida dei due fratelli protagonisti lungo il loro periglioso percorso alla ricerca di una cura per il padre malato, attraverso l’utilizzo delle levette analogiche del controller cosicché i personaggi possano aiutarsi a vicenda e superare i numerosi ostacoli ambientali in modo sinergico. Oltre alla rinnovata grafica che utilizza l’Unreal Engine 5 e alla colonna sonora orchestrale, questa riedizione offre pure l’inedita modalità in cooperativa locale per dividere con un amico il movimento dei due fratelli.

Quando si dice wrestling, il videogioco di riferimento è uno solo: “WWE 2K24”, che arriva a ribadire pure quest’anno la sua assoluta qualità grazie al gameplay divertentissimo e appagante, soprattutto nell’irrinunciabile edizione dedicata ai 40 anni di Wrestlemania che offre – oltre al titolo base – il season pass e numerosi contenuti bonus. Con oltre 200 lottatori disponibili nell’elenco più completo di sempre, si rimane a bocca aperta per la certosina ricostruzione virtuale di superstar come The Rock, John Cena, Undertaker e Hulk Hogan, dotati di mosse ed espressioni caratteristiche praticamente indistinguibili dalle controparti reali. Oltre a disputare ogni tipo di incontro (fra cui i nuovi match Gauntlet, Bara e Ambulanza), ci si può creare il proprio beniamino o vestire i panni del manager che recluterà atleti, organizzando poi match e promozioni.

Coloratissimo e parecchio divertente, l’incantevole “Penny’s Big Breakaway” – frenetico platform 3D che sprizza allegria da ogni dettaglio – è il videogioco perfetto per tutta la famiglia: a partire dalla sua eclettica grafica cartoon fino all’originale utilizzo del controller per muovere sia la simpatica protagonista che il suo favoloso yo-yo multiuso, l’azione è in grado di far sorridere e stregare gli utenti di ogni età. In un mondo fantastico ci si ritroverà nei panni di un’artista di strada il cui attrezzo di scena si trasformerà in una creatura affamata di snack per un misterioso incidente nel bel mezzo di un importante spettacolo. La strana coppia dovrà quindi sfuggire alle truppe dei pinguini imperiali, che la inseguiranno senza requie per catturarla. Fra monete da raccogliere, livelli segreti e altri contenuti da sbloccare, lo spasso è assicurato.

Dedicato ai fan dei titoli tattici, l’emozionante “Classified: France ’44” è un impeccabile mix fra strategia a turni e dinamiche da gioco di ruolo nell’ambientazione della Francia occupata dai nazisti, in cui si guiderà un gruppo di forze speciali alleate con l’obiettivo di costruire un solido fronte di resistenza a poche settimane dal D-day. Bisognerà scegliere le fazioni della resistenza locale con cui allearsi per completare le quasi 50 missioni a disposizione nelle diverse regioni francesi, fra sabotaggi, distruzioni ed eliminazioni. Dopo aver formato la propria squadra – addestrando ed equipaggiandone i membri – sarà fondamentale pianificarne ogni azione sul campo, prediligendo l’utilizzo di tattiche furtive per poter tendere micidiali imboscate alle truppe tedesche. Menzione di merito per l’editor di missioni con cui avere contenuti sempre nuovi.

di Piermarco Rosa