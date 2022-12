C’era una volta il game over

Nato nei flipper elettro-meccanici a metà degli anni Cinquanta, il game over raggiunse la sua notorietà con l’alba del mercato dei cabinati a gettone una quindicina di anni dopo e sanciva la fine della partita nei videogame che – non essendo dotati di una vera conclusione – ripetevano ad libitum i propri livelli aumentandone la difficoltà fino all’inesorabile sconfitta dell’utente. Oggi il game over è un concetto quasi del tutto superato, sia perché è il giocatore a decidere quando interrompere la partita sia perché i videogame si sono per lo più trasformati in esperienze narrative il cui termine è solitamente rappresentato dall’epilogo della trama.

Brividi a profusione assicurati per gli amanti degli horror cinematografici con l’emozionante “The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me”, in pratica un film interattivo dove le scelte compiute faranno la differenza tra la vita e la morte dei protagonisti. Si tratta dei componenti di una troupe televisiva chiamata a girare un documentario nella riproduzione di un vecchio hotel americano dove uno dei primi e più prolifici serial killerdella storia aveva mietuto vittime a profusione alla fine dell’Ottocento. Qualcuno però decide di imitarne le gesta, mettendo così a repentaglio la sopravvivenza della squadra che verrà affidata a uno o più giocatori (in modalità cooperativa a 2 partecipanti online o fino a 5 offline tramite controller condiviso).

Imperdibile per chi predilige le atmosfere da fantascienza distopica, “New Tales from the Borderlands” è un’ottima avventura in cinque capitoli dall’azzeccata estetica cartoon che dosa sapientemente pulp e umorismo per dar luogo a un cocktail di divertimento esplosivo. Si seguiranno le peripezie di tre simpatici (anti)eroi – una sfortunata scienziata pacifista, il suo scaltro fratello dalle velleità imprenditoriali e la vendicativa proprietaria di un negozio di yogurt – che si intrecceranno in una trama piena di colpi di scena e impreziosita da personaggi che la renderanno ancor più spassosa e memorabile. La presenza di diversi mini-game e di sessioni di esplorazione ambientale aggiunge ulteriore varietà a questo magnifico prodotto.

“Tactics Ogre: Reborn” è l’eccellente riedizione di un cult del genere role play game di stampo strategico uscito nel 1995 e poi riproposto in varie versioni tra cui quella del 2010 a cui si rifà quest’ultima. Le ulteriori aggiunte e miglioramenti rendono sopraffino il meccanismo di gioco, dall’evoluzione dei personaggi alla gestione delle battaglie campali dove sarà possibile regolare la velocità e annullare fino a una decina di mosse in caso di errore tattico. Anche l’intelligenza artificiale dei nemici è palesemente migliorata e risulta poco prevedibile e impegnativa pure per gli utenti più esperti. In un Medioevo fantastico si verrà coinvolti in un conflitto per la libertà dove le decisioni influiranno sullo sviluppo dell’avvincente epopea.

Ambientato tra le Alpi Bavaresi del XVI secolo, “Pentiment” è un superlativo giallo storico da non lasciarsi sfuggire per vari motivi: iniziando dalla pittoresca quanto suggestiva estetica ispirata allo stile dei manoscritti miniati, fino all’appassionante trama narrata come se si fosse in un libro che verrà scritto con l’incedere della vicenda e delle scelte compiute. Nei panni di un miniaturista ci si improvviserà investigatori per indagare su dei misteriosi omicidi, utilizzando capacità analitiche e deduttive nonché abilità comunicative per destreggiarsi con successo nei numerosi dialoghi. Il titolo rimanda a tematiche come il senso di colpa figlio della cultura cattolica e la religione come strumento di potere con le relative conseguenze sulla comunità.

di Piermarco Rosa