Divertimenti da campioni

Con qualunque videogioco si decida di trascorrere un po’ di tempo libero, è possibile cimentarsi fino a diventare dei campioni. E il raggiungimento del trionfo dona particolare soddisfazione soprattutto nei videogame sportivi e in generale agonistici, in cui la competizione è la chiave del divertimento e delle emozioni che fanno palpitare il cuore. Perché non bisogna mai dimenticare che nei videogiochi le esperienze sono virtuali, ma le emozioni sono reali.

“Mortal Kombat 1” è l’attesissimo quanto spettacolare reboot dell’acclamata serie di picchiaduro a incontri inaugurata nel 1992 e arrivata negli anni persino al cinema, in tv e nei fumetti. La modalità Storia in stile kolossal hollywoodiano sfoggia una trama dalle derive fantastiche, valorizzando con maestria la grafica mozzafiato dei lottatori, caratterizzati da espressioni facciali e movenze particolarmente realistiche. Presente pure la nuova modalità Invasioni, dove ci si ritroverà a esplorare reami magici alla ricerca di sfide e avversari, migliorando gradualmente le caratteristiche dei propri beniamini come in un gioco di ruolo. Oltre agli assist durante i combattimenti forniti da un personaggio di supporto, sono da segnalare le immancabili fatality, mosse finali sanguinarie con cui massacrare il nemico. Impagabile la possibilità di utilizzare il celeberrimo Jean Claude Van Damme, disponibile nell’edizione premium.

Il paradiso virtuale degli appassionati delle corse è finalmente arrivato: “The Crew Motorfest”, ambientato nella stupenda isola hawaiana di O’ahu che ospiterà lo spumeggiante Motorfest, il festival dei motori. Nelle numerosissime gare e sfide a disposizione si potrà guidare praticamente qualsiasi mezzo veloce: dalle auto – sportive, vintage, bolidi fuoriserie (fra cui Lamborghini, Ferrari e Porsche assortite) e concept car – ai fuoristrada, dalle formula monoposto alle moto; sarà perfino possibile pilotare motoscafi e biplani! Fra l’incantevole Honolulu e i panorami suggestivi – con giungle lussureggianti e lande vulcaniche – attraverso i quali si sfreccerà a tutta birra gareggiando in competizioni agguerrite e adrenaliniche, le emozioni forti non mancheranno, regalando ore e ore di svago ad alto numero di ottani.

Dedicato ai fan della pallacanestro ecco “Nba 2K24”, la migliore produzione videoludica in assoluto di quest’appassionante sport, dotata di una grafica superlativa per offrire un’impareggiabile esperienza di basket che fa dell’autenticità il suo fiore all’occhiello. Oltre alla possibilità di scegliere la propria squadra preferita della Nba e della Wnba o di crearsi un dream team con le leggende di ogni epoca per tuffarsi in partite all’ultimo canestro, sono da segnalare l’opzione di rivivere l’ascesa e i trionfi del leggendario Kobe Bryant – testimonial dell’edizione di quest’anno – e la modalità Carriera dove bisognerà costruirsi una reputazione per scalare le vette delle classifiche raggiungendo la fama mondiale. Divertimento ai massimi livelli assicurato sia ai neofiti che ai veterani della serie targata 2K.

Per ogni amante della Formula 1, “F1 Manager 2023” è un sogno che diventa realtà: ci si trova di fronte a un eccellente videogame manageriale in cui si vestiranno i panni di un team principal alla direzione di una delle dieci scuderie di F1, gestendone ogni aspetto legato allo sviluppo, all’organizzazione e al rendimento su pista. Grazie alla modalità Rivivi la gara ci si immergerà nella stagione 2023, riprodotta con tutti i tracciati e le competizioni attuali in cui si potranno osservare le auto direttamente in gara con l’ausilio di diverse telecamere. E per chi cerca una fedeltà ancora maggiore è disponibile “Sfida dalla griglia” in cui, grazie ai dati ufficiali, vengono ricreate le medesime condizioni e posizioni di partenza di ogni Gran Premio 2023.

di Piermarco Rosa